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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Электроснабжение Херсонской области восстановлено

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение Херсона и области, нарушенное накануне вечером, сообщили в воскресенье во временной администрации региона.

"Специалисты ГУП "Херсонобленерго" быстро восстановили электроснабжение во всей области, восстановлена и подача воды", - сообщается в телеграм-канале администрации.

Причиной отключения света в администрации назвали попадание молнии в опору высоковольтной линии. Отмечается, проблема была решена в течение пяти часов.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.

Украина Херсонская область
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