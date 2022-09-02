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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Что случилось этой ночью: пятница, 2 сентября

Попытка покушения на вице-президента Аргентины, реакция США на ответ Ирана по СВПД, блокировка Босфора судном с украинским зерном

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На вице-президента Аргентины Кристину Киршнер предпринята попытка покушения. Она не пострадала. Мужчина, который попытался выстрелить в лицо политику, задержан. Инцидент произошел на встрече Киршнер со сторонниками возле ее дома.

- США сочли "шагом назад" ответ Ирана на предложения по возобновлению СВПД. "Мы изучаем реакцию Ирана, но суть в том, что она совсем не обнадеживает", - заявил Politico высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

- Сухогруз с украинским зерном сел на мель в Босфоре и временно заблокировал движение через пролив. На помощь были направлены спасательные буксиры, которые, по данным СМИ, "быстро спустили его на воду".

- Джо Байден призвал американцев к объединению в защиту демократии. По мнению президента США, американской демократии угрожают некоторые сторонники экс-президента Дональда Трампа и его лозунга: "Сделаем Америку снова великой!" (MAGA). Он также обвинил Трампа и ряд его сторонников в экстремизме и пропаганде насилия.

- В Бельгии объявили о первой смерти пациента от оспы обезьян. Отмечается, что у умершего были сопутствующие заболевания. На 31 августа ВОЗ зарегистрировала 16 смертей от смерти обезьян во всем мире.

- ЦСКА обыграл "Металлург" в Кубке Открытия 15-го сезона КХЛ. Встреча на "ЦСКА Арене" закончилась со счетом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0).

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