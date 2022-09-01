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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Гросси отметил, что миссия МАГАТЭ получила на ЗАЭС ключевую информацию

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Миссия МАГАТЭ за несколько часов работы на Запорожской АЭС получила ключевую информацию о ситуации на атомной станции с пояснениями персонала, заявил глава делегации МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"За пару часов сегодня мы смогли много информации связать вместе. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел и получил пояснения. Но работа продолжается, имеется в виду, что мы только начинаем", - сказал Гросси журналистам.

Он также подтвердил информацию о том, что МАГАТЭ устанавливает на объекте постоянное присутствие.

"Представители и эксперты МАГАТЭ остаются работать на станции. Мы сегодня много посмотрели, провели первую оценку, будем анализировать дальше. Но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются работать на станции", - сказал Гросси.

"Для меня работа начинается именно сейчас. Мы (...) провели первичную оценку. Мы увидели самоотверженную работу персонала станции, несмотря на достаточно сложную ситуацию и обстоятельства, они профессионально выполняют свою работу. И это очень важно. И мы должны знать, что весь мир это знает", - сказал Гросси.

"Часть коллег остаются, поскольку есть еще достаточно много более детальных вопросов, вопросов, которые требуют больше времени для обсуждения и более спокойной обстановки. И я прошу вас помочь моим коллегам, чтобы мы могли более полно оценить всю ситуацию", - сказал Гросси журналистам.

Специалисты миссии МАГАТЭ, которые остаются работать на территории Запорожской АЭС, пообщаются с жителями Энергодара для подробного анализа ситуации в связи украинскими обстрелами станции и города, заявил Гросси.

Миссия МАГАТЭ прибыла на АЭС в Энергодаре днем в четверг. Часть делегации, в том числе гендиректор Гросси, уже покинули город.

Глава администрации города Александр Волга в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что оставшаяся на Запорожской АЭС часть миссии МАГАТЭ состоит из 8-12 человек.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей области, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе продолжаются поставки на Украину.

МАГАТЭ Украина Запорожская АЭС
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