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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Перебои с электроснабжением отмечены в Запорожской и Херсонской областях

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Запорожская и Херсонская области частично остались без света в воскресенье, сообщили в администрациях регионов.

"Помимо Мелитополя, проблемы с электроснабжением в Мелитопольском, Акимовском, Приморском, Бердянском, Куйбышевском и Пологоговском районах Запорожской области", - написал в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

При этом в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, и Днепрорудном электроснабжение сохраняется. Причины нарушения электроснабжения пока неизвестны.

Администрация Херсонской области сообщила в своем телеграм-канале, что энергетики выполняют экстренные работы по восстановлению электроснабжения районов области и областного центра. Там заверили, что подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации, а Запорожская - частично.

Украина Запорожская область Херсонская область
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