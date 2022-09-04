Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Электроснабжение Херсонской области восстановлено

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение Херсона и области, прервавшееся днем в воскресенье.

"Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" оперативно восстановили электроснабжение во всей области, восстановлена и подача воды", - сообщила администрация Херсонской области в своем телеграм-канале.

Власти пояснили, что перебои были связаны с процедурой переподключения ранее отремонтированных электросетей к общей сети. Отмечается, что ситуацию осложнили обстрелы гражданской инфраструктуры с украинской стороны.

Ранее также сообщалось о перебоях со светом на подконтрольной РФ части Запорожской области.

Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Посол США Салливан покинул Москву в связи с завершением своей миссии

Посол США Салливан покинул Москву в связи с завершением своей миссии
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о попытке армии Украины атаковать ЗАЭС беспилотниками

Песков заявил, что переговоры с Зеленским могут идти лишь о выполнении Киевом условий Москвы

Песков заявил, что переговоры с Зеленским могут идти лишь о выполнении Киевом условий Москвы
Пандемия коронавируса

Власти КНР пытаются сдержать COVID-19 в многомиллионном городе Чэнду

Власти КНР пытаются сдержать COVID-19 в многомиллионном городе Чэнду

Власти Запорожья допустили, что эксперты МАГАТЭ могут остаться на ЗАЭС после 5 сентября

Решение о формате участия Путина в саммите G20 примут с учетом фактора безопасности

Число случаев COVID-19 в мире превысило 604 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 604 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 сентября

Блинкен приветствовал назначение генсеком ООН нового спецпредставителя по Ливии

Тайвань разместил противодронные пушки на прибрежных островах из-за китайских беспилотников

Тайвань разместил противодронные пушки на прибрежных островах из-за китайских беспилотников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });