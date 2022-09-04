Электроснабжение Херсонской области восстановлено

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение Херсона и области, прервавшееся днем в воскресенье.

"Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" оперативно восстановили электроснабжение во всей области, восстановлена и подача воды", - сообщила администрация Херсонской области в своем телеграм-канале.

Власти пояснили, что перебои были связаны с процедурой переподключения ранее отремонтированных электросетей к общей сети. Отмечается, что ситуацию осложнили обстрелы гражданской инфраструктуры с украинской стороны.

Ранее также сообщалось о перебоях со светом на подконтрольной РФ части Запорожской области.