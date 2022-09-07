Запасы газа в Нидерландах достигли целевого уровня в 80%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в подземных хранилищах на одном из ключевых рынков Европы – в Нидерландах – достиг целевого уровня в 80%. Кроме того, в начале сентября в голландский порт Эмсхавен прибыли две плавучих регазификационных установки для строящегося терминала СПГ (второго в стране), который должен заработать этой осенью. Эти события оказали стабилизирующее влияние на цены европейского рынка.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины – на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на вторник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в воскресенье был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны – газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Газопровод "Северный поток" после техобслуживания не смог заработать. В двигателях Siemens выявлены утечки масла, и эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте. Ремонт двигателей Siemens возможет только на заводе в Монреале, а Канада ввела санкции в отношении "Газпрома". "Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Спотовые цены на газ в Европе выросли до $2361 за тысячу кубометров (контракт "на день вперед" на хабе TTF Нидерландах), за ними последовали и котировки в Азии. Самый дорогой зимний - январский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) также снизился до $1980.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе за первые два дня текущей недели составила в среднем 14% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за прошлую неделю был 11%, за сентябрь прошлого года - 9,6%.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в сентябре работают со средней производительностью 59,5%, тогда как показатель за август был 58,8%. Импорт дорогого СПГ сокращается в том числе по мере постепенного достижения нужного уровня запасов в хранилищах.

Запасы газа в Европе

В то же время, Европа продолжает закачку в подземные хранилища. В конце августа средний уровень запасов газа в ПХГ Европы достиг целевого уровня в 80%. После этого было заметно некоторое сокращение темпов закачки. Однако понимание того, что технические проблемы на "Северном потоке" не дали магистрали продолжить работу, побудило участников рынка продолжить закачку на прежних скоростях.

В среднем резервы выросли до 82,23%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (5 сентября) составил 0,31 процентного пункта.

На данный момент превысили целевой уровень хранилища Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Отстающие - Австрия, Болгария, Хорватия, Венгрия и Латвия (абсолютный аутсайдер с показателем 50%, с начала сентября возобновила закачку).

Запасы в США

В США активный экспорт газа сокращает ресурсы для закачки в хранилища. Этот фактор поддерживает цены на внутреннем рынке страны.

Текущий уровень запасов газа в ПХГ только на 4,68% превосходит минимальный показатель за последние пять лет. В течение летнего сезона закачки этот разрыв только сокращается, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Текущий уровень запасов ниже среднего 5-летнего уровня на 11%. В то же время ситуация с заполнением американских ПХГ немного улучшилась после прекращения экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии.