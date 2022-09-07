США продолжат помогать Европе в подготовке к зиме в сфере энергетики

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Власти США готовы продолжать помогать странам Европы готовиться к зимнему сезону в сфере энергетики, заявила в среду представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы будем продолжать помогать Европе в то время, когда она движется к зимнему периоду", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Также Жан-Пьер заверила, что США готовы на случай, если Россия прекратит поставки энергоносителей в Европу в ответ на попытки Запада ограничить цены на газ.

"Мы будем готовы на случай, если ситуация будет развиваться таким образом", - отметила представитель Белого дома.