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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Энергодар снова остался без электричества из-за обстрелов ВСУ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что украинские военные продолжают провокации в районе Запорожской АЭС, в результате чего Энергодар остался без электричества.

"Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжал провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

Он сообщил, что в течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела Энергодара.

"Всего выпущено 16 снарядов из районов населенных пунктов Ильинка и Марганец, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества", - сказал Конашенков.

По его данным, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. "Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - сообщил он.

Накануне, 6 сентября, стало известно, что Энергодар два раза за день оставался без электричества из-за обстрелов ВСУ.

Энергодар ВСУ Украина
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