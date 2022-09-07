Энергодар снова остался без электричества из-за обстрелов ВСУ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что украинские военные продолжают провокации в районе Запорожской АЭС, в результате чего Энергодар остался без электричества.

"Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжал провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

Он сообщил, что в течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела Энергодара.

"Всего выпущено 16 снарядов из районов населенных пунктов Ильинка и Марганец, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества", - сказал Конашенков.

По его данным, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. "Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - сообщил он.

Накануне, 6 сентября, стало известно, что Энергодар два раза за день оставался без электричества из-за обстрелов ВСУ.