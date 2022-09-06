Власти Энергодара сообщили о пяти ударах по городу после публикации доклада МАГАТЭ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли во вторник после публикации доклада МАГАТЭ уже пять ударов по Энергодару на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщил глава администрации города Александр Волга.

"Два часа назад они опубликовали (доклад МАГАТЭ - ИФ), и за это время уже пять ударов было нанесено из американской гаубицы М777. Палят по всему городу, по всему жилому сектору. Наносят удары непосредственно по подстанции "Луч", которая питает весь город. Но пока на данный момент ситуация контролируемая, но аварийные службы в боевой готовности находятся", - сказал он в эфире "Соловьев Live".

В администрации города журналистам уточнили, что сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.

МАГАТЭ опубликовало во вторник доклад по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорится, что необходимо "срочно принять промежуточные меры, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий".

"Вопрос можно решить, немедленно создав зону безопасности", - отмечается в документе.

При этом МАГАТЭ готово немедленно начать консультации по срочному созданию такой зоны безопасности. В очередной раз в агентстве отметили, что "вся военная активность, которая может повлиять на системы электроснабжения станции, должна быть прекращена".

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

По сообщениям минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.