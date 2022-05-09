Британская королева пропустит торжественное открытие парламента по состоянию здоровья

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - 96-летняя британская королева Елизавета II, испытывающая проблемы с подвижностью, не будет читать свою речь во вторник, сообщает The Guardian со ссылкой на Букингемский дворец. Принц Уэльский прочтет речь от ее имени.

Королева пропустит торжественное открытие парламента всего в третий раз за время своего правления. В заявлении Букингемского дворца говорится: "Королева продолжает испытывать эпизодические проблемы с подвижностью и, проконсультировавшись со своими врачами, неохотно решила, что не будет присутствовать на завтрашнем государственном открытии парламента".

Поскольку Чарльз впервые берет на себя главную конституционную обязанность главы государства, этот шаг, который считается беспрецедентным в современной истории, будет истолкован как значительное изменение его обязанностей в качестве будущего короля.

Речь королевы будет зачитана принцем после того, как будет выдан новый патент, санкционированный королевой и делегирующий королевскую власть на открытие новой сессии парламента государственным советникам.

Герцог Кембриджский также примет участие в торжественном открытии в качестве государственного советника.

Поскольку открытие парламента является основной конституционной обязанностью монарха, необходимо было выдать патент, чтобы делегировать эту ответственность двум государственным советникам. В настоящее время существует четыре государственных советника: принцы Чарльз, Уильям, Эндрю и Гарри.

Никаких других функций королева не делегировала. Герцогиня Корнуолльская Камилла также будет присутствовать, хотя она и не является государственным советником.

Трон останется пустым во время церемонии, а корона, как и во время прошлых церемоний, будет передана в парламент.

Королева открывала каждую сессию парламента с момента своего вступления на престол в 1952 году, за исключением 1959 и 1963 годов, когда она была беременна принцем Эндрю и принцем Эдвардом соответственно.

В этих двух случаях заседания открывали лорды-комиссары, в то время как лорд-канцлер зачитывал речь королевы.

На прошлой неделе было объявлено, что королева не будет присутствовать ни на одной из летних вечеринок в саду Букингемского дворца и в Холирудхаусе в Эдинбурге.