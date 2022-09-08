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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Мировые лидеры соболезнуют в связи с кончиной Елизаветы II

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств многих стран, а также бывшие и действующие политики приносят соболезнования в связи со смертью 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Елизавета II была "хорошим другом ООН", и отметил "ее непоколебимую преданность делу, которую запомнят надолго".

Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь указал, что "однажды названная Елизаветой Непоколебимой, она своим служением стране и самоотверженностью никогда не переставала показывать нам важность непреходящих ценностей в современном мире".

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Соболезнования родным королевы выразил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, он отметил ее "исключительный вклад для мира и примирения".

Президент Франции Эммануэль Макрон со своей стороны отметил, что будет помнить Елизавету II как "друга Франции, добросердечную королеву, которая оставила неизгладимый отпечаток на своей стране и своем столетии".

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что "опечален кончиной королевы Елизаветы II", добавив, что его мысли с ее семьей и британским народом.

Президент Ирландии Майкл Хиггинс заявил, что королева "служила британскому народу с исключительным благородством".

Генсек НАТО Йенс Столтенбер гзаявил, что "крайне опечален кончиной королевы Елизаветы II. В течение более 70 лет она символизировала бескорыстное лидерство, работу на благо страны".

Бывший президент США Билл Клинтон также присоединился к серии соболезнований, назвав правление Елизаветы II "заметным", а ее жизнь - "экстраординарной".

Экс-президент Франции Николя Саркози, бывший председатель Евросовета Дональд Туск, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард и многие другие также выразили соболезнования британской королевской семье.

Елизавета II
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