Минобороны РФ сообщило о высокоточных ударах по подразделениям ВСУ в Харьковской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам армии Украины в Харьковской области, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.

"В результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Клугино-Башкировка", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Как заявил Конашенков, "кроме того, за сутки сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области".

По его словам, в результате ударов уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей.