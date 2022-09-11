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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Минобороны РФ сообщило о высокоточных ударах по подразделениям ВСУ в Харьковской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам армии Украины в Харьковской области, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.

"В результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Клугино-Башкировка", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Как заявил Конашенков, "кроме того, за сутки сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области".

По его словам, в результате ударов уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей.

Хроника 24 февраля – 11 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Харьковская область Минобороны РФ
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