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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В Берлине заявили об отсутствии оснований мешать перевозкам урана из РФ в ФРГ

Антироссийские санкции ЕС не затрагивают ядерное топливо, пояснили власти Германии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Власти ФРГ не обязаны блокировать перевозку урана из РФ на своей территории, поскольку ядерное топливо не подпадает под санкции ЕС в отношении России, заявил в понедельник представитель министерства окружающей среды Германии Андреас Кублер.

"У нас нет юридических оснований мешать перевозкам урана из России, поскольку импорт ядерного топлива в ЕС не подпадает под санкции ЕС, введенные из-за ситуации вокруг Украины", - приводит его слова Associated Press (AP).

Агентство напоминает, что ранее целый ряд экологических организаций призвали ФРГ и Нидерланды заблокировать перевозку урана судном "Михаил Дудин" из французского порта Дюнкерк на перерабатывающее предприятие в немецкий город Линген (федеральная земля Нижняя Саксония), расположенный возле границы с Нидерландами. Данным предприятием управляет французская компания Framatome, которую контролирует крупнейшая государственная энергетическая компания Франции Electricite de France.

Кублер в свою очередь отметил, что перевозка урана на судне "Михаил Дудин" в Линген отвечает требованиям безопасности, принятым властями ФРГ, поэтому транспортировку груза разрешили. В то же время он подчеркнул, что Германия намерена отказаться от ядерной энергетики и закрыть перерабатывающие предприятия в Лингене и Гронау.

AP поясняет, что энергосети Франции в значительной степени зависят от работы АЭС. Тем временем, власти ФРГ планируют прекратить работу оставшихся в Германии трех ядерных реакторов в этом году.

Франция Германия
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