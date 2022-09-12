Крупнейшие музеи мира организуют выставки к 50-й годовщине смерти Пикассо

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Мадридский музей Прадо, центр Помпиду в Париже, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и ряд других известных музеев мира готовятся к 50-й годовщине со дня смерти испанского художника Пабло Пикассо, скончавшегося 8 апреля 1973 года.

Как заявляют в Мадриде и Париже организаторы "года Пикассо", в мире пройдут 42 выставки, которые станут беспрецедентной данью памяти "самому знаменитому художнику современного искусства", сообщила газета Le Figaro.

В мероприятиях "года Пикассо" будут задействованы 38 ведущих институтов в Европе и Соединенных Штатах, объявил журналистам испанский министр культуры Микель Исета, открывая в понедельник торжества в память художника в Центре искусств королевы Софии в Мадриде.

Организуемые в разных странах выставки позволят "показать все грани творчества" этого художника, родившегося в 1881 году в испанской Малаге и умершего в 1973 году в Мужене, на юго-востоке Франции, сообщила французский министр культуры Рима Абдул-Малак. По ее словам, в рамках "года Пикассо" запланированы коллоквиумы и дебаты, посвященные его творчеству.

Главные события "года Пикассо" состоятся в Испании, Франции, США, отмечает Le Figaro, но также предусмотрены торжественные мероприятия в Бельгии, Германии, Румынии и Швейцарии.