Тайвань разместил противодронные пушки на прибрежных островах из-за угрозы Китая

Тайваньский солдат с противодронной пушкой Фото: Patrick Aventurier/Getty Images

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министерство национальной обороны Тайваня в пятницу заявило о размещении противодронных орудий на прибрежных островах Кинмэнь и Мацу после нескольких инцидентов с беспилотными летательными аппаратами прилетевшими из Китая. Об этом сообщает газета Taiwan News.

Китайские беспилотники, по виду гражданcкие, были замечены над удерживаемыми Тайванем островами недалеко от побережья китайской провинции Фуцзянь в течение нескольких дней. Один из них был сбит над морем в районе Кинмэнь в четверг 1 сентября после того, как он не реагировал на предупреждения тайваньских военных.

Кроме того, в пятницу солдаты, дислоцированные на острове Лию в округе Кинмэнь, в 10 километрах от китайского побережья, несколько раз выпустили сигнальные ракеты, чтобы отогнать китайские беспилотники.

Военные заявили, что выступают за гибкий ответ в связи с вторжениями беспилотников, добавив, что они оснастили солдат на островах специальным оружием. Пушки не являются огнестрельным оружием, но глушат частоту, используемую пультом для связи с дроном, в результате чего летательный аппарат выходит из-под контроля и разбивается.