Вооруженные столкновения идут по всему периметру киргизско-таджикской границы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные столкновения идут по всему периметру киргизско-таджикской госграницы, сообщает в пятницу погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

"Вооруженные столкновения идут по всему периметру киргизско-таджикской госграницы", - сообщили в погранслужбе.

По информации пресс-службы ведомства, таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области.

Военнослужащие погранслужбы ГКНБ Киргизии, дислоцированные на данном направлении, ведут ответный огонь.

Ранее погранслужба Киргизии сообщила, что в 06:00 (03:00 по Москве) таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов погранслужбы Киргизии и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия. Позже начался минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда.

По предварительной информации администрации Баткенской области, четверо киргизских военнослужащих получили ранения.