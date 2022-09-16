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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Американская ракета Electron стартовала на орбиту с японским спутником зондирования Земли

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Ракета Electron с японским спутником дистанционного зондирования Земли StriX-1 в четверг стартовала на орбиту из Новой Зеландии, сообщила американская компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage был осуществлен в 08:38 по новозеландскому времени (в 23:38 по Москве) со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Спутник с радиолокационным синтезированием апертуры предоставит геопространственные решения на основе мониторинга и контроля объектов и явлений.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

Electron Rocket Lab
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