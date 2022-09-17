Что случилось этой ночью: суббота, 17 сентября

Продолжение столкновений на киргизско-таджикской границе, реакция "Роснефти" на передачу ее немецких активов под контроль ФРГ, удары Израиля по аэропорту Дамаска

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минздрав Киргизии сообщил о 24 погибших и более чем 100 пострадавших в столкновениях на киргизско-таджикской границе. Также Киргизия и Таджикистан утром в субботу обвинили друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня.

- "Роснефть" прорабатывает меры, включая судебные, в связи с передачей ее немецких активов под контроль правительства ФРГ. Компания назвала это решение немецких властей "нарушением всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности".

- Десять человек погибли в результате наводнения на востоке Италии в провинции Анкона. Кроме того, сообщается о трех пропавших без вести, в том числе об одном ребенке.

- Сирия сообщила о гибели пяти военных при ударе Израиля по аэропорту Дамаска. При этом госагентство SANA заявило, что большинство ракет были сбиты в воздухе системой ПВО.