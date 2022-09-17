Сирия сообщила о гибели пяти военных при ударе Израиля по аэропорту Дамаска

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Израильские военные в ночь на субботу нанесли удары по международному аэропорту Дамаска и по объектам к югу от него, в результате погибли пять военнослужащих Сирии, сообщает сирийское государственное информагентство SANA.

Согласно его сообщению, средства противовоздушной обороны Сирии сбили большинство израильских ракет, однако "агрессия привела к гибели пяти военнослужащих и некоторому материальному ущербу".

Израиль пока не комментировал информацию об ударах.