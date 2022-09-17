До десяти увеличилось число жертв наводнения на востоке Италии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Десять человек погибли в результате наводнения в провинции Анкона на востоке Италии, еще трое пропали без вести, среди них один ребенок, сообщает агентство ANSA со ссылкой на префектуру Анконы.

Совет министров ввел чрезвычайное положение в регионе Марке, в котором расположена провинция Анкона, и утвердил первый транш финансирования в размере 5 миллионов евро.

Глава департамента гражданской защиты Фабрицио Курсио заявил, что в пострадавшем регионе за час выпала почти треть годовой нормы осадков, а в некоторых районах выпало вдвое больше дождей, чем летом.

Также отмечается, что в пункты временного размещения были помещены уже 150 человек, и это число продолжает расти.

Помимо человеческих жертв, значительный ущерб был нанесен инфраструктуре. Из-за разлива реки были повреждены каменные балюстрады моста Гарибальди в историческом центре Сенигаллии.

Ранее сообщалось о восьми погибших в результате наводнения в Марке. Как отмечалось, людей приходилось спасать на лодках, а одного мужчину сняли с дерева.