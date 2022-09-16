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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Трасс встретится с Байденом и другими мировыми лидерами перед похоронами Елизаветы II

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретится с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами перед похоронами королевы Елизаветы II, которые запланированы на понедельник, 19 сентября, сообщает в пятницу Bloomberg.

Трасс примет Байдена в воскресенье на Даунинг-стрит, однако беседа будет неформальной, так как в Великобритании объявлен траур в связи с кончиной королевы.

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Также в воскресенье Трасс проведет встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

В субботу Трасс встретится с премьер-министрами Австралии и Новой Зеландии Энтони Албанизом и Джасиндой Ардерн.

Ранее на Даунинг-стрит и в МИД Великобритании отметили, что переговоры не будут непосредственно "дипломатическим мероприятием", они будут, главным образом, сосредоточены на том, чтобы отдать дань памяти Елизавете II.

Ожидается, что на следующей неделе на похороны королевы Великобритании прибудут более 100 глав государств и правительств.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Королем Великобритании стал ее старший сын Карл III.

Прощание с королевой Елизаветой II

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В среду, 14 сентября, кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворцаТраурное шествие прошло под артиллерийский салют и звон колокола на часовой Башне Елизаветы, более известной как Биг-БенВ процессии приняли участие король Карл III, его сыновья принцы Уильям и Гарри, а также другие члены королевской семьиТраур в Великобритании будет длиться до конца дня похорон Елизаветы IIКарл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.Гроб с телом королевы Елизаветы II был выставлен для прощания со всеми желающими в Вестминстерском холле здания британского парламентаЦеремония прощания продлится до понедельника, 19 сентябряВ Лондоне растянулись внушительные очереди из людей, которые желают проститься с королевойВ общей сложности около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира посетят похороныТысячи подданных прибывают в столицу из разных частей ВеликобританииБританские телеканалы ведут трансляцию публичного прощания в Вестминстерском дворцеПосле церемонии прощания королеву похоронят в часовне святого Георгия в Виндзоре, где погребен ее супруг принц Филипп
В среду, 14 сентября, кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворца
Лиз Трасс Джо Байден Джастин Трюдо Анджей Дуда
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