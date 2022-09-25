Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:56

Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в воскресенье утром по московскому времени с 52 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон в Атлантике.

В миреСеверная Корея осуществила очередной ракетный пускЧитать подробнее

Запуск был осуществлен в субботу в 19:32 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 02:32 по Москве) с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в четвертый раз, примерно через девять минут совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находившуюся примерно в 600 км от космодрома.

Это уже 62-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Falcon 9 Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников

Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников

Северная Корея осуществила очередной ракетный пуск

США запустили на орбиту новый спутник оптико-электронной разведки

Парламентские выборы пройдут в Италии

Что произошло за день: суббота, 24 сентября

Пекин пообещал добиваться мирного воссоединения материковой КНР с Тайванем

Пекин пообещал добиваться мирного воссоединения материковой КНР с Тайванем
Военная операция на Украине

Военные РФ сбили следовавший к Запорожской АЭС беспилотник "Байрактар"

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 614,6 млн

В Запорожье ликвидированы украинские диверсанты

Что случилось этой ночью: суббота, 24 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });