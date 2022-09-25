Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в воскресенье утром по московскому времени с 52 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон в Атлантике.

Запуск был осуществлен в субботу в 19:32 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 02:32 по Москве) с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в четвертый раз, примерно через девять минут совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находившуюся примерно в 600 км от космодрома.

Это уже 62-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.