МИД Польши полагает, что проблемы "Северный потоком" могут быть вызваны человеческим фактором

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил, что проблемы с газопроводами "Северный поток" вызваны человеческим фактором.

"Утечка газа в Балтийском море - это проблема для всех нас. Мы не можем исключать, что причина этой катастрофы вызвана человеческим фактором. Призываем к проведению независимого расследования и остаемся в контакте с нашими союзниками", - написал в соцсетях во вторник Рау.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.