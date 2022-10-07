Американские военные в Сирии ликвидировали влиятельного террориста из ИГ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Центральное командование США сообщило о ликвидации в Сирии члена террористической группировки "Исламское государство" ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.), отвечавшего за контрабанду оружия и вербовку экстремистов.

"В среду вечером силы Центрального командования США провели вертолетный рейд на северо-востоке Сирии (...), целью которого был член ИГ Раккан Вахид аш-Шамри, который отвечал за контрабанду оружия и переправку боевиков для поддержки операций ИГ. В ходе рейда террорист был убит", - говорится в сообщении военного командования.

Отмечается, что его сообщник был ранен, еще двое - захвачены американскими военными.