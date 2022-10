Bank of America урегулировал последний иск по ипотечным облигациям

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американский банк Bank of America Corp завершил последнее судебное разбирательство, связанное с обеспеченными ипотекой облигациями, ставшими причиной финансового кризиса 2008 года.

Банк урегулировал иск, поданный компанией Ambac Financial Group Inc., согласившись выплатить $1,84 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Ambac, занимающаяся страхованием облигаций, утверждала, что застрахованные ею бонды были обеспечены ипотечными кредитами ненадлежащего качества, поручителем по которым выступал банк Countrywide Financial. Bank of America приобрел Countrywide в 2008 году.

По мнению Ambac, руководство Countrywide знало, что кредиты были очень рисковыми, но в таком случае им пришлось бы выкупать эти займы. Вместо этого банк застраховал их в Ambac, не уведомив страховщика о реальном качестве кредитов.

В результате урегулирования иска Ambac рассчитывает зафиксировать дополнительную прибыль в размере $390 млн. Bank of America зафиксирует единовременный убыток в $354 млн, а остальную сумму покроет из заранее сделанных резервов.

Акции Ambac подскочили на 13,4% в ходе торгов в пятницу. Бумаги Bank of America дешевеют на 2,5%.