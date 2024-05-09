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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Что произошло за день: четверг, 9 мая

В России празднуют День Победы, беспилотник атаковал предприятие в Башкирии, гибель нескольких человек от отравления в Астрахани

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Парады Победы прошли в российских городах и на базе Хмеймим в Сирии. В Москве по Красной площади прошли более 9 тысяч военнослужащих, проследовали более шести десятков единиц боевой техники. Владимир Путин, выступая на Параде в Москве, заявил, что Россия не допустит глобального столкновения, к которому стремятся западные элиты. Он напомнил, что Россия никогда не принижала заслуги союзников во Второй мировой войне и будет верна духу союзничества.

- Беспилотник атаковал "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. В результате повреждено строение насосной станции на территории предприятия.

- Мирная жительница погибла при обстреле белгородского села со стороны Украины. Позднее стало известно, что еще одна женщина погибла при обстреле Курской области.

- Рэпер-иноагент Оксимирон объявлен в розыск. В МВД РФ сообщили, что артист разыскивается по уголовной статье, и других подробностей не привели.

- Пять человек погибли от отравления неизвестным веществом в Астрахани. Еще 14 были госпитализированы. По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества.

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