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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Раиси заявил о готовности Ирана стать посредником между Азербайджаном и Арменией

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о готовности Тегерана стать посредником между Баку и Ереваном, это предложение он озвучил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в столице Казахстана Астане, пишет иранское агентство Tasnim.

"Исламская Республика (Иран) готова использовать свои огромные возможности для разрешения споров между Азербайджанской Республикой и Арменией", - предложил, согласно изданию, Раиси.

Встреча Алиева и Раиси прошла 13 октября в Астане на "полях" шестого саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Иран Азербайджан Армения
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