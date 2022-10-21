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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Власти РФ проверят информацию об отправке в зону СВО мобилизованных без должной подготовки

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не обладают подтверждением информации о том, что мобилизованные россияне из 27-й бригады, призванные в подмосковном городе Пушкино, были отправлены на фронт без должной подготовки и понесли значительные потери, но обещают, что эти сведения будут проверены.

"Эти вопросы непосредственно относятся к Министерству обороны", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую информацию от российских военкоров.

"Мы не в курсе деталей, но видели сообщения. Они будут проверяться", - добавил представитель Кремля.

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Дмитрий Песков Пушкино
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