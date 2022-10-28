Эксперты МАГАТЭ в ближайшие две недели отправятся на Чернобыльскую АЭС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о планах направить инспекторов агентства на Чернобыльскую АЭС (ЧАЭС) в течение ближайших недель.

"Мы собираемся послать туда экспертов в ближайшие две недели, чтобы оценить там ситуации с безопасностью", - сказал Гросси журналистам после закрытого заседания СБ ООН.

Отвечая на вопрос о том, может ли ЧАЭС быть использована в предполагаемой провокации с "грязной бомбой", Гросси заявил: "мы не видели ничего, подтверждающего это".

По словам Гросси, эксперты МАГАТЭ начнут "в ближайшие пару дней" проверку двух ядерных объектов на Украине по запросу Киева. Кроме того, гендиректор агентства сообщил, что МАГАТЭ планирует направить "больше экспертов на другие объекты на Украине, назвав в их числе Чернобыльскую, Южно-Украинскую и Хмельницкую АЭС.

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал журналистам, что Россия предупредила в ходе заседания Гросси о том, что "грязная бомба" может быть произведена не только на тех двух объектах, которые эксперты МАГАТЭ собираются проинспектировать.

"Агентство и Совет должны быть начеку", - отметил Небензя.