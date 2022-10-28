Две баллистические ракеты малой дальности были запущены КНДР

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря в пятницу, уточнили южнокорейские военные.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что пуски были произведены из района Тонгчон в провинции Канвон между 11:59 (5:59 по Москве) и 12:18 (6:18).

"Усиливая наш мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - заявили военные.

Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела запуск как минимум одной баллистической ракеты.

Запуск произошел в день, когда США и Южная Корея заканчивают совместные военные учения "Хогук".

Сеул и Вашингтон также готовятся провести на следующей неделе крупные совместные воздушные учения.

В последний раз Север производил запускал баллистическую ракету малой дальности 14 октября.