Что случилось этой ночью: пятница, 4 ноября

Угроза Пентагона режиму Ким Чен Ына, указ Путина о выплатах военным, ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пентагон пригрозил покончить с режимом Ким Чен Ына, если КНДР применит ядерное оружие. Ллойд Остин подчеркнул, что любое нападение на Соединенные Штаты или их союзников и партнеров, в том числе с применением нестратегического ядерного оружия, "приведет к концу режима Ким Чен Ына".

- Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. руб. военнослужащим по контракту. При этом отмечается, что указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года - то есть после начала мобилизации.

- Азербайджан обвинил Армению в обстреле. По сообщению Минобороны Азербайджана, позиции его армии на границе двух стран в ночь на пятницу на протяжении пяти часов подвергались обстрелу из стрелкового оружия различного калибра со стороны Армении.

- На ЗАЭС состоялась вторая ротация экспертов МАГАТЭ. Предыдущая группа из четырех экспертов агентства находилась на объекте в течение последних четырех недель.

- Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия при полете из Грозного в Москву. Экипаж запрашивал возвращение в аэропорт вылета, но затем стало известно, что самолет приземлился в Махачкале. По предварительным данным, никто не пострадал.

- Израиль нанес удары по сектору Газа. Как заявила израильская армейская пресс-служба, целями авиаударов стали объекты подземного комплекса разработки и производства ракет.