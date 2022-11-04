Израиль нанес удары по сектору Газа

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщила израильская армейская пресс-служба.

Как следует из сообщения, целями авиаударов стали объекты подземного комплекса разработки и производства ракет.

Отмечается, что удары должны "нанести ущерб попыткам террористической организации укрепиться и вооружиться ракетами".

"ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа, и именно эта организация заплатит за нарушение безопасности государства Израиль", - подчеркивается в сообщении.

За несколько часов до авиаударов с палестинской территории по Израилю были выпущены четыре ракеты, уточняют местные СМИ.