Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия при полете из Грозного в Москву

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер Boeing 737 подал сигнал бедствия при полете из Грозного в Москву, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Самолет Boeing 737 вылетел из Грозного в Москву около получаса назад и подал сигнал тревоги над Каспийским морем", - уточнил собеседник агентства.

Экипаж запросил возвращение в аэропорт вылета.

По данным ресурса Flightradar24, лайнер снижается и разворачивается в сторону Грозного.

Грозный Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Махачкале сел пассажирский самолет, подавший сигнал бедствия

В Махачкале сел пассажирский самолет, подавший сигнал бедствия

Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. руб. военнослужащим по контракту

Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. руб. военнослужащим по контракту

Правительство утвердило правила перевозки углеводородов и угля по Севморпути

Фабрику проектного финансирования ВЭБа "модернизируют" за счет фондов с банками

Минсельхоз предложил субсидировать инвестпроекты по переработке пищевых лесных ресурсов.

Что произошло за день: четверг, 3 ноября

Минкультуры отменило Московскую биеннале современного искусства

Минкультуры отменило Московскую биеннале современного искусства

Тариф на проезд в плацкарте проиндексируют на 8,1% с 1 января

ФАС предложила индексировать грузовые ж/д тарифы с января на 8%

Новая атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" выполнила пуск "Булавы" в ходе испытаний

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });