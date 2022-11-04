Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия при полете из Грозного в Москву

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер Boeing 737 подал сигнал бедствия при полете из Грозного в Москву, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Самолет Boeing 737 вылетел из Грозного в Москву около получаса назад и подал сигнал тревоги над Каспийским морем", - уточнил собеседник агентства.

Экипаж запросил возвращение в аэропорт вылета.

По данным ресурса Flightradar24, лайнер снижается и разворачивается в сторону Грозного.