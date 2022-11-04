В Махачкале сел пассажирский самолет, подавший сигнал бедствия

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Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер Boeing 737, подавший сигнал бедствия во время полета из Грозного в Москву, приземлился в Махачкале.

"Самолет совершил посадку в аэропорту Махачкалы", - сообщили журналистам в экстренных службах.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что после вылета из Грозного самолет Boeing 737 подал сигнал тревоги над Каспийским морем.

Экипаж запросил возвращение в аэропорт вылета. Затем стало известно, что самолет готовится к посадке в Махачкале.