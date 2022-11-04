В Махачкале сел пассажирский самолет, подавший сигнал бедствия
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер Boeing 737, подавший сигнал бедствия во время полета из Грозного в Москву, приземлился в Махачкале.
"Самолет совершил посадку в аэропорту Махачкалы", - сообщили журналистам в экстренных службах.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что после вылета из Грозного самолет Boeing 737 подал сигнал тревоги над Каспийским морем.
Экипаж запросил возвращение в аэропорт вылета. Затем стало известно, что самолет готовится к посадке в Махачкале.