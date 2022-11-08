Страны ЕАЭС в январе-сентябре увеличили производство сельхозпродукции на 5,4%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС (в хозяйствах всех категорий) в январе-сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 5,4%, сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) со ссылкой на предварительные данные.

Рост наблюдался во всех государствах союза: в Казахстане - на 6,9%, Киргизии - на 6,5%, России - на 5,2%, Белоруссии - на 4,9%, Армении - на 0,5%.

"Положительная динамика производства сельскохозяйственной продукции в государствах - членах ЕАЭС связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь, зерновых и зернобобовых, обусловленным ростом урожайности. Так, на конец сентября текущего года в Киргизии зерна в первоначально оприходованном весе собрано на 45,4% больше, чем на эту дату год назад, на 1 октября текущего года в Армении - на 59,7% больше, России - на 32,5%, Белоруссии - на 23,4%", - говорится в сообщении ЕЭК.

В январе-сентябре 2022 года в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) - на 2,8%, до 14 млн 321 тыс. тонн, молока - на 1,0%, до 38 млн 206,7 тыс. тонн, яиц - на 2,3%, до 42 млрд 355 млн штук.

Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года произошел в России (на 3,7%, до 11 млн 230 тыс. тонн), Киргизии (на 2,7%, до 307,1 тыс. тонн) и Казахстане (на 0,7%, до 1 млн 464,5 тыс. тонн). Армения сократила выпуск этой продукции за девять месяцев 2022 года на 5,1% (до 67,4 тыс. тонн), Белоруссия - на 2,1% (до 1 млн 252 тыс. тонн).

Производство молока выросло во всех странах ЕАЭС, кроме Армении, которая сократила показатель на 7,1% (до 537,6 тыс. тонн). Киргизия нарастила производство молока в январе-сентябре 2022 года на 2,1% (до 1 млн 352,9 тыс. тонн), Казахстан - на 1,8% (до 5 млн 087,7 тыс. тонн), Россия - на 1,2% (до 25 млн 269,4 тыс. тонн), Белоруссия - на 0,3% (до 5 млн 959,1 тыс. тонн).

Максимальный рост производства яиц зафиксирован в Киргизии - на 7,9% (до 478,7 млн штук). Казахстан увеличил производство яиц на 5,3% (3 млрд 834,4 млн штук), Армения - на 4,4% (до 625,6 млн штук), Россия - на 2,2% (до 34 млрд 817,6 млн штук). В Белоруссии выпуск яиц упал за девять месяцев этого года на 2,2% (до 2 млрд 608,7 млн штук).