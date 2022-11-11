Генсеком Организации тюркских государств стал экс-посол Киргизии в Анкаре

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Бывший посол Киргизии в Турции Кубанычбек Омуралиев назначен генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ), сообщила в пятницу пресс-служба президента Киргизии.

"Решением глав государств представитель Киргизии - Кубанычбек Омуралиев назначен генеральным секретарем ОТГ. Соответствующее решение принято в ходе саммита организации, который проходит в пятницу Самарканде", - говорится в сообщении пресс-службы.

Омуралиев с 2019 года занимал должность посла Киргизии в Анкаре, до этого - в 2015-2019 годы - был послом Киргизии в Белоруссии.

Организация тюркских государств была создана в октябре 2009 года в соответствии с соглашением, подписанным между Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией и Турцией. В 2018 году членом организации стал Узбекистан. До ноября 2021 года она носила название Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Статус наблюдателей в организации имеют Венгрия и Туркменистан.