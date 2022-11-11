США заявили, что мировая экономика при блокаде Тайваня будет терять $2,5 трлн в год

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - США довели до сведения ЕС и стран Европы, что блокада КНР острова Тайвань обойдется мировой экономике в $2,5 трлн ежегодных потерь. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на ряд источников, знакомых с ситуацией.

"Госдепартамент США поделился данными с партнерами и союзниками, согласно которым блокада Китаем Тайваня приведет к $2,5 трлн экономических потерь в год. Об этом сообщили шесть человек, изучивших такие материалы, которые составила аналитическая компания Rhodium Group", - пишет газета.

"США поделились такой информацией с Еврокомиссией и представителями европейских правительств, в то время как США и партнеры начинают думать над тем, как они могут использовать санкции против Пекина при каких-либо его военных акциях в отношении Тайваня", - отмечает Financial Times.

Согласно анализу Rhodium Group, от радикального ухудшения обстановки вокруг Тайваня серьезно пострадает экономика КНР, особенно Тайваня, а также Юго-Восточная Азия. Конфликт станет серьезным шоком для мировой торговли, в результате чего более десятка развивающихся стран столкнется с экономическим кризисом. Кроме того, наибольшие проблемы возникнут для цепочек поставок, связанных с полупроводниками, первым делом, в автомобильной отрасли, в производстве компьютеров и мобильных телефонов.

Два источника сообщили Financial Times, что США и ЕС начали переговоры о том, как лучше подготовиться к возможному конфликту вокруг Тайваня. Также источники полагают, что США и ЕС необходимо подготовить планы экстренных действий на случай конфликта и обсуждать их открыто; эти публичные консультации тоже станут одной из составляющих стратегии по сдерживанию КНР.

"Некоторые официальные лица в США и ЕС верят, что угроза колоссального экономического ущерба от конфликта вокруг Тайваня требует международной кампании по сдерживанию Китая", - отмечает в свою очередь газета.

Однако в Госдепе США не подтвердили эту информацию изданию. В Rhodium Group также не прокомментировали сообщения о составлении для Госдепа доклада об издержках конфликта вокруг Тайваня.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.