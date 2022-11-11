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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Thomson Reuters купит производителя ПО для налоговой сферы SurePrep за $500 млн

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Медиакомпания Thomson Reuters Corp покупает производителя программного обеспечения для автоматизации процесса подготовки налоговой документации SurePrep LLC за $500 млн.

Thomson Reuters рассчитывает получить налоговую льготу в размере $60 млн в результате сделки, говорится в пресс-релизе компании.

Продукты и решения SurePrep, созданной в 2002 году, используют более 23 тыс. налоговых специалистов аудиторских компаний, эксперты в сфере управления состояниями и другие эксперты.

Сделка, которая требует одобрения регуляторов, как предполагается, будет закрыта в первом квартале 2023 года.

Выручка SurePrep, как ожидается, составит порядка $60 млн в 2022 году и будет расти более чем на 20% в год в следующие несколько лет.

Thomson Reuters и SurePrep являются партнерами с апреля 2022 года в предоставлении профессиональных решений для налоговой отрасли и аудиторов.

Акции Thomson Reuters теряют в цене 0,2% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 3%.

Thomson Reuters SurePrep
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