Жертвами столкновения двух самолетов на авиашоу в Далласе стали шесть человек

Фото: AP/TASS

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли при столкновении в воздухе двух самолетов времен Второй мировой войны во время авиашоу в Далласе, сообщает в воскресенье Associated Press.

Официально не сообщается, сколько человек было на борту каждого из самолетов. Между тем глава компании-организатора авиашоу Хэнк Коатс сообщил, что обычно экипаж Boeing B-17 Flying Fortress составляют четыре-пять человек, а в случае с Bell P-63 Kingcobra - только один пилот.

Причины катастрофы выясняются.

Ранее сообщалось, что на месте падения самолетов возник крупный пожар.