Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

Два самолета столкнулись на авиашоу в США

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Два самолета времен Второй мировой войны столкнулись и упали на землю в субботу во время авиашоу в Далласе, сообщает Associated Press со ссылкой на федеральных чиновников.

В заявлении Федерального авиационного управления говорится, что Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились около 13:20 по местному времени.

Associated Press отмечает, что на месте падения самолетов возник крупный пожар и много дыма.

США Даллас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эрдоган заявил о намерении создать международный газовый хаб, определяющий цены

Эрдоган выступил против ограничения сроков действия "зерновой сделки"

Пандемия коронавируса

В Китае за сутки выявили максимальное с апреля количество случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: суббота, 12 ноября

Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

ЕС будет усиливать свой оборонный потенциал

Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите

Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите

Китай готов представить конкурента нового американского бомбардировщика B-21 Raider

Китай готов представить конкурента нового американского бомбардировщика B-21 Raider

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве

Лукашенко предупредил западных инвесторов о возможной национализации активов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });