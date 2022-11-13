Что произошло за день: воскресенье, 13 ноября

Поправка о лишении приобретенного гражданства РФ, взрыв в Стамбуле, демобилизация студентов из ДНР и ЛНР

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ внес в Думу поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, а также за участие в деятельности нежелательной НПО. Поправка внесена к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве.

- В Стамбуле в районе площади Таксим произошел взрыв. Шесть человек погибли и 53 пострадали. Причины устанавливаются.

- Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР, призванных до включения в состав России. Они будут направлены домой и продолжат обучение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру правых Биньямину Нетаньяху сформировать правительство. На процесс отведено 28 дней. Если Нетаньяху не удастся выполнить задачу в срок, он может попросить дополнительные 14 дней. Если он не уложится в дополнительное время, президент может передать мандат другому кандидату.

- Жертвами столкновения двух самолетов на авиашоу в Далласе стали шесть человек. Как сообщалось, в воздухе столкнулись самолеты времен Второй мировой войны - Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra.

- Елизавета Туктамышева выиграла московский этап Гран-при России. По сумме оценок за короткую и произвольную программы спортсменка заработала 234,63 балла.