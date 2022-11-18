Страны ЕАЭС в этом сезоне увеличат производство свекловичного сахара на 8% до 6,8 млн т

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Страны ЕАЭС в этом сезоне (август-июль) выработают 6,8 млн тонн свекловичного сахара, что на 8% больше, чем сезоном ранее, сообщает Евразийская сахарная ассоциация.

По ее данным на 14 ноября, с 1 августа в странах ЕАЭС произведено 4 млн тонн свекловичного сахара, что на 5,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. "С учетом текущего развития сахарной свеклы общий объем производства свекловичного сахара в этом сезоне в странах ЕАЭС ожидается на уровне 6,8 млн тонн, что на 8% (или на 500 тыс. тонн) больше, чем в прошлом сезоне", - говорится в сообщении.

С учетом ожидаемого объема производства свекловичного сахара и сахара из сахара-сырца, а также импорта белого сахара в рамках беспошлинной квоты товарные запасы в ЕАЭС к 31 декабря 2022 года увеличатся на 15% по сравнению с прошлым годом.

По оценке ассоциации, из квоты на льготный импорт белого сахара и сахара-сырца в объеме 915 тыс. тонн, по данным на 2 ноября 2022 года, страны ЕАЭС импортировали 55%, или 507 тыс. тонн этой продукции. В прошлом году из льготной квоты в 546,8 тыс. тонн было использовано 162 тыс. тонн. Это говорит об избыточности предоставляемых отдельным странам-участницам ЕАЭС льготных импортных квот, констатирует ассоциация.

В сообщении напоминается, что в Армении действует режим беспошлинного ввоза сахара-сырца в рамках переходного периода после вступления в ЕАЭС (до 2025 года). В Казахстане импорт сахара облагается бессрочной льготной пошлиной в 5%, предоставленной в рамках членства в ВТО. Таким образом, весь необходимый импорт сахара может быть осуществлен в рамках действующих льгот, отмечает ассоциация.