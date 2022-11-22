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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Иран возобновил удары по позициям курдских формирований в Иракском Курдистане

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана во вторник вновь начал наносить удары по позициям курдских вооруженных групп в Иракском Курдистане, сообщает "Тасним".

В частности, КСИР обстреливает цели, связанные с группировкой "Партия свободы Курдистана". В ходе ударов КСИР применяет ракеты и беспилотники-камикадзе.

За последние два месяца КСИР неоднократно, начиная с 24 сентября, обстреливал позиции ряда группировок, базирующихся в Иракском Курдистане, включая Демократическую партию Иранского Курдистана. "Тасним" напоминает, что КСИР стал наносить удары по ним после того, как их вооруженные отряды стали пробираться в иранские пограничные города на западе страны и провоцировать волнения и беспорядки.

В свою очередь в КСИР подчеркивали, что Тегеран неоднократно призывал власти Иракского Курдистана принять меры против этих группировок, но не увидел должной реакции на свои требования.

Иран КСИР Иракский Курдистан
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