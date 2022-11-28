Песков не видел письмо и петицию с требованием вывода войск РФ с Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не видели открытое письмо и петицию, опубликованную в интернете, с требованием прекращения боевых действий и вывода российских войск с Украины, поэтому не стали комментировать эту инициативу.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе общения с прессой попросили прокомментировать соответствующее письмо и петицию, которые была опубликованы в интернете, в том числе инициативной группой матерей мобилизованных и солдат-срочников.

"Нет, вы знаете, я к сожалению, не видел, поэтому не могу прокомментировать", - сказал Песков, отметив, что ему ничего не известно об организации, которая стала инициатором соответствующих публикаций.