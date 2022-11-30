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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Германия и Норвегии призвали НАТО принять меры по защите подводной инфраструктуры

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре призвали НАТО заняться обеспечением безопасности объектов инфраструктуры, находящихся на морском дне, сообщает в среду итальянская газета Il Sole 24 Ore.

По ее информации, оба лидера заявили, что вместе будут просить Североатлантический альянс о соответствующих мерах. В частности, они считают нужным создать специальную координационную структуру.

"Никто не должен думать, что атаки на жизненно важные европейские объекты инфраструктуры могут оставаться без ответа", - цитирует издание Шольца.

Газета отмечает, что такие заявления прозвучали после взрывов, произошедших ранее в этом году на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".

НАТО Германия Норвегия
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