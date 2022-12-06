МЭА предсказало лидерство возобновляемой энергетики как источника электричества к 2025 г.

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в начале 2025 года обойдут уголь и станут главным поставщиком электричества на планете, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Уже к 2027 году на ВИЭ будет приходиться почти 40% всего производимого в мире электричества, предусматривает базовый сценарий МЭА. В то же время доля угля, природного газа и атомных электростанций будет продолжать снижаться.

Возобновляемая энергетика получила импульс к росту за счет энергетического кризиса, вызванного сокращением экспорта нефти и газа из России, отмечают аналитики МЭА. Как следствие, страны Евросоюза, для которых Россия была главным поставщиком нефти и газа в 2021 году, были вынуждены ускорить переход к альтернативным источникам электроэнергии.

"Глобальный энергетический кризис стал причиной резкого ускорения ввода в эксплуатацию новых мощностей по выработке электричества из ВИЭ, а темпы роста совокупных мощностей могут удвоиться в ближайшие пять лет", - отмечается в докладе.

МЭА ожидает, что к 2027 году в мире появятся новые мощности по производству электроэнергии из ВИЭ в объеме 2400 ГВт по сравнению с 2022 годом, что примерно соответствует совокупным генерирующим мощностям современного Китая.

"За ближайшие пять лет в мире появится столько же возобновляемой энергии, сколько и за последние 20 лет", - отметил глава МЭА Фатих Бироль.