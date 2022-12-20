Чемпионы мира по футболу прибыли в Аргентину, где их встретили тысячи фанатов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Аргентинские футболисты, обыгравшие французов в финале чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре, вернулись на родину, их самолет во вторник приземлился в столице Буэнос-Айресе.

В Международном аэропорту имени министра Пистарини, который находится в зоне Большого Буэнос-Айреса в городе Эсейса, свою сборную под музыку и песни встретили тысячи фанатов, несмотря на то, что самолет с футболистами приземлился в полтретьего ночи по местному времени. Капитан команды Лионель Месси и тренер Лионель Скалони первыми вышли из самолета, и Месси сразу поднял над головой кубок, возвращение которого в Аргентине ждали 36 лет.

После этого футболисты переместились на специальный двухэтажный автобус с открытой крышей, на котором было написано "Чемпионы мира". Пока автобус ехал по городу в направлении Аргентинской футбольной ассоциации под крики и песни восторженных фанатов, которые заполнили улицы столицы, произошел небольшой курьезный случай. Пять футболистов, в том числе Месси и бывший игрок петербургского "Зенита" Леандро Паредес, сидели на крыше автобуса, когда он проезжал под электрическими кабелями. Аргентинцы вовремя успели увернуться, однако один из кабелей задел кепку Паредеса, и она упала на дорогу.

Теперь город ожидает грандиозный парад, во время которого жители смогут отпраздновать победу вместе с командой. Чемпионы мира снова проедутся по городу на автобусе, чтобы каждый житель столицы смог их увидеть. Финальной точкой их путешествия, вероятнее всег,о станет знаменитый Обелиск, который находится в центре площади Республики.

Ожидается, что с командой встретится президент Аргентины Альберто Фернандес, который смотрел финальный матч из дома. Несмотря на то, что, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, он не посетил Катар, Фернандес горячо поддерживал команду. После матча он опубликовал в своем твиттере фото вместе с женой и сыном на фоне телевизора, где футболисты празднуют победу.

"Спасибо игрокам и технической команде. Они показывают, что мы не должны сдаваться, что у нас отличный народ и отличное будущее", - написал он.

Президент Фернандес объявил вторник национальным праздником, чтобы все аргентинцы могли как следует отпраздновать победу своей сборной.

Празднования в Аргентине начались еще в воскресенье, сразу после победы сборной. На улицах Буэнос-Айреса собрались десятки тысяч человек, одетых в бело-голубые цвета, с флагами в руках и на плечах. Собравшиеся пели, танцевали, скандировали имя Месси. Кроме того, болельщики развернули баннеры, в частности с изображением легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.

В последний раз Аргентина становилась чемпионом мира в 1986 году. Именно тогда в полуфинале против сборной Англии Марадона забил знаменитый гол "Рука бога", благодаря чему команда смогла пройти дальше. В голосовании на сайте ФИФА этот гол был признан "Голом столетия".

В воскресенье на стадионе "Лусаил" прошел финальный матч ЧМ 2022 между сборными Франции и Аргентины. Команды сыграли вничью в основное время, но Аргентине удалось одержать победу в серии пенальти.