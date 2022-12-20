Сборной Аргентины пришлось пересесть на вертолет из-за многомиллионной толпы встречающих

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины по футболу сменила автобус на вертолет для перемещений по Буэнос-Айресу в связи с многомиллионной толпой на улицах города, передают американские СМИ.

На автобусе стало невозможно перемещаться из-за того, что на улицы вышли около 4 млн человек, и футболисты поменяли свой транспорт из соображений безопасности.

До этого национальная футбольная сборная во главе с капитаном Лионелем Месси перемещалась по столице в открытом автобусе и махала фанатам, сопровождавшим их. Маршрут футболистов пролегал от тренировочной площадки на окраине столицы в сам город.

До сих пор неясно, состоится ли встреча победителей с представителями правительства, так как спортсмены хотят разделять политику и спорт. Ранее во вторник, когда самолет с командой приземлился в Буэнос-Айресе, Месси не стал приветствовать главу МВД Эдуардо де Педро, который ожидал их в аэропорту.

Bloomberg при этом отмечает, что победа Аргентины на чемпионате мира по футболу помогла жителям отвлечься от нынешних проблем, связанных с экономическим кризисом.

Празднования в Аргентине начались еще в воскресенье, сразу после победы сборной. На улицах Буэнос-Айреса собрались десятки тысяч человек, одетых в бело-голубые цвета, с флагами в руках и на плечах. Собравшиеся пели, танцевали, скандировали имя Месси. Кроме того, болельщики развернули баннеры, в частности с изображением легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.

В последний раз Аргентина становилась чемпионом мира по футболу в 1986 году. Именно тогда в полуфинале против сборной Англии Марадона забил знаменитый гол "Рука бога", благодаря чему команда смогла пройти дальше. В голосовании на сайте ФИФА этот гол был признан "Голом столетия".

В воскресенье на стадионе "Лусаил" прошел финальный матч ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины. Команды сыграли в ничью в основное время, но Аргентине удалось одержать победу в серии пенальти.