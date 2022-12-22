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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Что случилось этой ночью: четверг, 22 декабря

Ранение Рогозина в Донецке, встреча Зеленского и Байдена в Белом доме, решение ЕСПЧ по Лачинской дороге

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Помощник Дмитрия Рогозина заявил о его ранении при обстреле гостиницы в Донецке. По его словам, бывший вице-премьер и экс-глава "Роскосмоса" госпитализирован с ранением спины, угрозы жизни нет.

- Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом в Белом доме. Президент США пообещал поставить Украине ракетную батарею Patriot и обучить украинских военных использовать такое вооружение, объявил о новом транше военной помощи на $1,85 млрд и о гуманитарной помощи на $374 млн. Байден заверил, что США будут помогать Украине до мирного урегулирования.

- Багамы передали США основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида. В Соединенных Штатах он обвиняется в мошенничестве и манипулировании ценами на криптовалюты. Предположительно, в четверг он предстанет перед американским судом.

- ЕСПЧ частично удовлетворил жалобу Армении по Лачинской дороге. Суд решил указать правительству Азербайджана принять все меры для обеспечения безопасного проезда через "Лачинский коридор", но отказал Еревану в требовании применить к Баку обеспечительные меры о ее "разблокировке".

- Биньямин Нетаньяху сообщил президенту Израиля об успешном формировании правительства, в состав которого войдут фракции "Ликуд", партии "Религиозный сионизм", "Шас", "Яхадут ха-Тора", " Оцма Йехудит" и "Ноам"

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