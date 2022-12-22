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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:10

Нетаньяху сообщил президенту Израиля об успешном формировании правительства

Нетаньяху сообщил президенту Израиля об успешном формировании правительства
Фото: Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Кандидат на пост премьера Израиля Биньямин Нетаньяху, который возглавляет победивший на парламентских выборах блок правых партий страны, сообщил президенту Исхаку Герцогу, что он успешно сформировал правительство, передает The Jerusalem Post.

"Нетаньяху сказал Герцогу, что новое правительство, в состав которого войдут фракции "Ликуд", партии "Религиозный сионизм", "Шас", "Яхадут ха-Тора", " Оцма Йехудит" и "Ноам", будет работать на благо "всех граждан Израиля", - цитирует издание заявление партии "Ликуд".

Как отмечается, предполагалось, что последней датой вступления Нетаньяху в должность премьер-министра будет 2 января. Однако, согласно многочисленным сообщениям, новая коалиция попытается привести к присяге правительство к концу следующей недели.

Срок действия мандата на формирование правительства, выданного Нетаньяху, истекал 11 декабря. Позднее Герцог продлил его на десять дней.

В соответствии с израильским законодательством, если за выделенный срок кандидату не удастся сформировать правительство и утвердить его состав в парламенте, президент может поручить эту задачу другому кандидату.

Израиль Биньямин Нетаньяху
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